Gestolen Porsche gaat volledig in vlammen op

Maasmechelen / Dilsen-Stokkem -

De brandweer van Maasmechelen heeft de voorbije nacht een Porsche Panamera moeten blussen, die kort voordien bij een inbraak in Dilsen-Stokkem gestolen was. De daders reden weg met het voertuig, maar crashten even later aan de turborotonde van de Rijksweg met de Boslaan.