De zelfmoordmachine, een uitvinding van ‘Dokter Dood’ die op veel controverse kan rekenen

Je gaat erin liggen, drukt op een knop en even later sterf je. De Sarco ziet er misschien uit als een futuristisch strijkijzer, maar eigenlijk is het een zelfmoordmachine. Op een uitvaartbeurs in Amsterdam is het toestel volgend weekend al virtueel te ‘beleven’, en later dit jaar is het voor iedereen te koop. Maar er zijn veel tegenstanders van de uitvinding. Wij spraken met ontwerper Philip Nitschke, ook wel bekend als ‘Dokter Dood’, en de Belgische expert suïcidepreventie Kirsten Pauwels.