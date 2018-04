Meer dan anderhalf uur aanschuiven richting kust: “Vermijd de E40”

Het is vrijdagvoormiddag al zeer druk op de E40 richting kust. Er zijn over meer dan 20 kilometer filegolven, van voor Aalst tot Zwijnaarde. “We roepen de automobilisten op de E40 te vermijden, want je verliest er toch al gauw anderhalf uur”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De situatie wordt bemoeilijkt door wegenwerken in Merelbeke, waardoor één rijstrook versperd is.

De problemen op de weg situeren zich op de E40, waar in Merelbeke momenteel wegwerkzaamheden uitgevoerd worden. “Die werden gisteren en vandaag gepland omdat het paasvakantie is en het dus normaal veel minder druk is op de weg”, zegt Bruyninckx.

Maar het goede weer vrijdag en de aankondiging van nog beter weer op zaterdag doet mensen die vakantie hebben verlangen naar een dagje of zelfs een weekend aan de kust. En dat in combinatie met de wegenwerken veroorzaakt vrijdag al vroeg aanzienlijke files op de E40 van Aalst tot Merelbeke. “Vermijd de E40, je verliest er meer dan anderhalf uur”, aldus Bruyninckx. “En het zal de komende uren wellicht alleen maar toenemen.”

De wegenwerken worden vandaag afgerond, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “Normaal wordt de ene versperde rijstrook er om 17 uur weer vrijgegeven. Als het kan, zal dat zelfs vroeger het geval zijn.” Dat zou goed nieuws zijn, want dan zal de avondspits gedeeltelijk toch over de volle drie rijstroken kunnen.

“We raden aan om de verkeerssituatie goed in de gaten te houden op onze website”, besluit Bruyninckx. Wie van Brussel naar Gent wil, krijgt het advies de A12, de N16 (Temsebrug) en de E17 te nemen. Wie naar Kortrijk moet, rijdt best via Doornik. Wie vanuit Limburg naar de kust wil, krijgt de raad over Antwerpen te rijden, met dien verstande dat het op de wegen rond Antwerpen ook drukker en drukker wordt, met aanzienlijke wachttijden tot gevolg.

Een alternatief voor de wagen is de trein of de bus. De NMBS breidt haar aanbod treinen richting kust dit weekend gevoelig uit. Er zullen in totaal meer dan 10.000 zitplaatsen zijn om het goede weer te gaan trotseren.