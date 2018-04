Drie op tien denkt dat Club Brugge voorsprong nog uit handen geeft, niemand gelooft meer in Anderlecht

Drie op tien denkt dat Club Brugge zijn voorsprong van negen punten op eerste achtervolgers AA Gent en Anderlecht nog uit handen geeft. Opvallend is dat er maar één andere club echt in aanmerking lijkt te komen om met de titel te gaan lopen: AA Gent. Anderlecht heeft evenveel punten, maar bijna niemand gelooft nog in de kansen van paars-wit. Dat is het resultaat van een poll bij ruim zevenduizend surfers over het verloop van Play-Off 1.

Club Brugge is volgens veel waarnemers op weg naar een tweede titel op drie jaar tijd nadat het op de openingsspeeldag van Play-Off 1 nog verder uitliep. Toch is er nog steeds geloof in de concurrentie. Ondanks de kloof van negen punten gelooft slechts zeven op tien dat Club Brugge kampioen wordt.

Na de zege op het veld van Anderlecht worden vooral de kansen van AA Gent nog hoog ingeschat. 23,3% van alle surfers denken dat de Buffalo’s zich nog tot kampioen zullen kronen. Dat is meer dan zes keer zoveel als het aantal surfers dat nog in de kansen van Anderlecht gelooft. Opvallend, want beide clubs tellen evenveel punten.