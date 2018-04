Felle reacties op Islam-partij: “Ik walg hiervan. Dit is spuwen op Europa”

De scheiding van mannen en vrouwen op het openbaar vervoer: het is een opmerkelijk voorstel van de partij Islam, die komende verkiezingen al zeker in 28 gemeenten naar de kiezer trekt. Maar vanuit Vlaamse hoek klinkt er luide kritiek op dat voorstel. “Ik walg hiervan”, klinkt het onder meer bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

De boodschap van de partij Islam is simpel: een honderd procent islamitische staat. “Maar zonder dat we daarbij willen raken aan de Belgische grondwet. Het gaat ons om de waarden van onze religie”, zegt het Anderlechtse gemeenteraadslid Redouane Ahrouch. “Met de invoering van de sharia bedoelen we de weg van de profeet en de Koran, niet dat we handen zullen afhakken of vrouwen zullen verplichten om een hoofddoek te dragen. We willen ook niemand verplichten om halal te eten.”

Voor de partij is het alvast duidelijk dat elke lijst moet getrokken worden door een man. “Een echte, dappere man. Dat lijkt me ook logisch. De man vooraan, de vrouw achter hem. Op die manier voelt ze zich veilig. Het idee dat een vrouw de lijst kan trekken, is voor mij onbegrijpelijk. Tenzij we echt geen alternatief hebben”, zegt Ahrouch in de Franstalige krant La Dernière Heure.

“Dikke leugens”

Maar het meest controversiële voorstel van de partij is wellicht de scheiding van mannen en vrouwen op het openbaar vervoer. Het leverde Islam de voorbije dagen niet alleen de nodige publiciteit op, maar ook heel wat kritiek. “De Islamisten rukken op. Hun einddoel? De sharia invoeren in België. Ze doen aan taqiyya, veinzing. Ze willen een honderd procent islamistische staat, maar zijn zogezegd voor de Belgische Grondwet. Wel, dat kan niet. Dat zijn dikke leugens”, klinkt het in een reactie bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “De sharia is tegen de mensenrechten. Shariapartijen zijn antidemocratisch. In hun wereld hebben vrouwen geen rechten. En het begint bij apart openbaar vervoer. Ik walg van deze partij. Dit is waarom Darya Safai en duizenden andere vrouwen uit Iran moesten vluchten. Dit is niet Europa, dit is spuwen op Europa. Weg ermee.”

Bij N-VA voorzitter Bart De Wever klinkt het korter: “Geen enkele toegeving op de waarden van de verlichting. Wie anders wil, kan beter elders gaan”.

(lees verder onder de tweet)

Geen enkele toegeving op de waarden van de verlichting. Wie anders wil, kan beter elders gaan. https://t.co/SuTcU1OBq6 — Bart De Wever (@Bart_DeWever) April 6, 2018

Staatssecretaris van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA): “Er zijn een aantal mensen die van onze principes gebruik willen maken om deze plek te veranderen in een woestijn. Het begint subtiel, met bussen voor vrouwen en mannen omdat vrouwen zich niet veilig voelen anders, met gescheiden zwemuren en autorijscholen ‘strictly for women’ om dezelfde redenen. Maar dit heeft niets te maken met #metoo, dit zijn eerste stappen naar een samenleving waar al die principes op de helling worden gezet. Ik zal me daar alvast tegen blijven verzetten: #hellno.”

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft zijn bedenkingen bij het opmerkelijke standpunt van Islam. “Gescheiden busvervoer voor vrouwen en mannen? Dat is gewoon flagrant in strijd met Grondwet en EVRM. Kan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dit onderzoeken en klacht indienen?”, klinkt het op Twitter.

Geldstromen achter partij

“Iedereen die onze vrijheid aanvalt, zal ons tegenkomen. Elke dag opnieuw. En we zijn met heel veel. Vrouwen en mannen werken, feesten, zwemmen en leven hier samen. En dat gaat zo blijven. Dat heeft niets met politiek te maken”, klinkt het bij Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci noemt het voorstel dan weer “gevaarlijk en wereldvreemd”: “De scheiding man-vrouw in het openbaar vervoer? Geen sprake van. Gelijkheid man-vrouw is fundamenteel. Geen enkele partij kan of mag daaraan tornen.”

(lees verder onder de tweet)

Scheiding man -vrouw in openbaar vervoer: geen sprake van. Gelijkheid man-vrouw is fundamenteel. Geen enkele partij kan of mag daaraan tornen. #gevaarlijkwereldvreemd — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) April 6, 2018

Vlaams Belang komt tot slot met een opmerkelijk voorstel. “Men zou een onderzoek moeten voeren naar de geldstromen achter de partij Islam. Het immers een publiek geheim dat er bijvoorbeeld vanuit Saudi-Arabië veel geld vloeit naar België om hier het salafisme te promoten. Anderzijds moet men vooral stoppen met allerhande toegevingen te doen aan de radicale islam en zich focussen op het bestrijden van de verspreiding ervan in onze wijken”, klinkt het bij Bob De Brabandere van Vlaams Belang Brussel-19.

“Past niet in huidige samenleving”

Annelies D’Espallier, de Vlaamse Ombudsvrouw, heeft voorlopig nog geen weet van klachten tegen de partij. “Maar we vinden natuurlijk dat zoiets niet kan in onze huidige samenleving. Vandaag is het niet meer de gewoonte om dingen te scheiden van man en vrouw. Dat is alleen nog gerechtvaardigd in uitzonderlijke omstandigheden. Je moet daar zelfs niet bij nadenken. Het is dus volstrekt in strijd met alles waar onze samenleving voor staat. We zullen er dus alles aan doen om dit te voorkomen”, klinkt het in een reactie aan Nieuwsblad.be.