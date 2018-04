Manager Herman Van Holsbeeck nu al definitief weg bij Anderlecht

Herman Van Holsbeeck is niet langer manager van Anderlecht. Vrijdagochtend kwam hij voor de laatste keer op de club. Hij leverde zijn auto in, nam enkele spullen mee uit zijn bureau en vertrok weer naar huis. Vanavond wordt hij niet meer verwacht op de wedstrijd tegen Charleroi. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. Van Holsbeeck had vijftien jaar lang de touwtjes in handen in het Astridpark.

Van Holsbeeck had woensdag nog een gesprek met Marc Coucke. Daarin liet de nieuwe voorzitter van Anderlecht zijn erkenning voor het werk van HVH verstaan, maar maakte hij ook duidelijk dat Herman Van Holsbeeck niet langer op Anderlecht moet zijn. Dat betekent niet dat de sportief manager zijn C4 kreeg. Er moet nog een regeling getroffen worden tussen beide partijen over het vertrek van Van Holsbeeck bij Anderlecht.

Van Holsbeeck was als manager onder meer verantwoordelijk voor de transfers. Hij kwam in 2003 over van Lierse. In vijftien jaar onder Van Holsbeeck mocht Anderlecht acht titels en een bekerzege vieren.

Intussen staat zijn opvolger al klaar. Luc Devroe liet zich enkele dagen geleden al opmerken op het oefencomplex van Anderlecht. Hij is ook al actief bezig met dossiers. Waarschijnlijk zal zijn komst geofficialiseerd worden zodra er een regeling is over het vertrek van Van Holsbeeck.