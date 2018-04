Begrafenis zonder lichaam van verongelukte buschauffeur

Herent - Familie en vrienden nemen morgen, zaterdag, afscheid van de 39-jarige buschauffeur Rudy Veugelen uit Herent. Hij kwam vorig weekend om bij een busongeval in het Duitse Aschaffenburg. De uitvaart gebeurt zonder het lichaam van de man, omdat het nog niet is vrijgegeven door het Duitse gerecht.

De nabestaanden probeerden onder meer via staatssecretaris Theo Francken en buitenlandminister Didier Reynders om het lichaam nog voor de uitvaart in België te krijgen, maar tevergeefs. Het Duitse gerecht heeft een autopsie bevolen en die moet nog plaatsvinden. En dus gaf justitie in Duitsland het stoffelijke overschot nog niet vrij.

Veugelen kwam vorige zaterdag om nadat zijn bus op een zwaar geladen vrachtwagen botste op de A3. De chauffeur kwam om, de tweede chauffeur raakte zwaargewond.

De uitvaart begint om 16 uur in de aula van Begrafenissen Pues, in de Eikestraat in Winksele-Delle. De eigenlijke begrafenis vindt later plaats, in intieme kring.