Minister Weyts weigert vergunning te geven aan rijschool die enkel vrouwen wil opleiden

Een autorijschool enkel voor en door vrouwen opent binnenkort in Merksem. “We merken dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk voelen met een mannelijke begeleider”, zegt oprichtster Samira Masrour. Maar nog voor de eerste kandidaat-chauffeur is opgeleid, laat minister Weyts weten dat het niet kan en ze geen vergunning krijgen.

In Nederland bestaan ze al langer: Ladies rijschool in Dordrecht, Sisters in Den Haag, Mahjouba en A-Nisa in Amsterdam… Nu kom er ook een eerste vrouwelijke rijschool in Merksem. Dat is toch de bedoeling. Want volgens de overheid is het niet toegelaten.

“Kan niet”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) furieus. “Een vergunning zal men van mij nooit krijgen. Dit moet een late aprilgrap zijn.”

“Een rijschool kan eenvoudigweg geen personeelsleden of klanten weigeren op basis van hun geslacht”, zegt hij.

Initiatiefneemster Saira Masrour ontkent alvast dat er een religieus motief achter zou zitten. ““Ik ben religieus, maar dat is zeker niet de reden waarom we de lessen aanbieden. We doen dit enkel maar omdat we merken dat er een grote vraag naar is. We merken dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk voelen met een mannelijke begeleider naast zich”, klinkt het

De N-VA-minister noemt het“te belachelijk voor woorden”.

Annelies D’Espallier Foto: Vlaamse ombudsdienst

“Vijftig jaar na de invoering van het rijbewijs zouden sommige vrouwen zich nu plots ongemakkelijk voelen met een mannelijke begeleider. Waar ík me vooral ongemakkelijk over voel is de achterliggende reden voor dit initiatief. Ik vermoed dat men munt wil slaan uit sommige verwerpelijke geloofsopvattingen die mannen en vrouwen zo veel mogelijk van elkaar willen scheiden.”

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, zegt zich niet te mengen in dit soort discussies.

Annelies D’Espallier, van de Vlaamse ombudsdienst, zegt acties te zullen ondernemen. “De algemene tendens is toch dat er zo weinig mogelijk verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen en dat ze alles samen doen. Dan is dit hier toch wel een zeer vreemd initiatief. Dit kunnen we niet zo laten.”

D’Espallier zegt dat er mogelijk vandaag al een brief vertrekt naar de initiatiefnemers om tekst en uitleg te vragen. In een volgende fase kan het tot een gesprek komen. En als het echt moet, kan men naar de rechter stappen. “Sinds 2015 hebben we dat nog nooit moeten doen. Meestal kunnen we het oplossen met een brief en/of een goed gesprek. Wat we in de eerste plaats willen weten is waarom men dit initiatief neemt. Wat de reden is. Ooit hebben we een ‘enkel voor vrouwen’-initiatief toch toegelaten omdat het om vrouwen van partnergeweld ging. Maar dat is toch wat anders dan vrouwen die niet met een man willen leren autorijden omdat ze zich ongemakkelijk kunnen voelen. ”