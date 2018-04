Huisdier vergiftigde Russische dubbelspion afgemaakt

De Britse politie heeft deze week de kat van de vergiftigde Russische dubbelspion Sergej Skripal laten afmaken. Het dier was compleet ondervoed.

Sergej Skripal en zijn dochter Joelia zijn op 4 maart bewusteloos op een openbare bank bij een winkelcentrum in Salisbury gevonden door een dokter en een verpleegster. Verplegers brachten hen naar het Salisbury District Hospital, waar ze vaststelden dat het paar was vergiftigd met een zenuwgas.

Sindsdien liggen de vader en de dochter in het ziekenhuis. Al die tijd stond het huis van Sergej Skripal leeg. Er was niemand om de huisdieren te gaan voederen en verzorgen. Deze week ging de politie binnen, samen met een veearts. Ze vonden Sergej’s kat Nash van Drake compleet verzwakt. Het dier had amper water en voedsel gevonden. In samenspraak met de dierenrechtenorganisatie Animal Welfare 2006 is besliste de kat te laten inslapen.

Segej’s twee guinese biggetjes lagen dood in de keuken. De veearts nam ze mee.

Het is niet bekend of de dieren getest zijn op gif.