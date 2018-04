Carles Puigdemont vrijgelaten uit Duitse gevangenis

De ex-Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft vrijdag iets voor 14 uur de gevangenis van Neumünster verlaten. Hij zat daar sinds 25 maart vast, maar is nu vrij op borgtocht.

Na het verlaten van de gevangenis sprak Puigdemont de aanwezige journalisten toe. “Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en solidariteit”, zei hij in gebrekkig Duits. Nadien ging hij verder in het Engels en riep hij op tot de onmiddellijke vrijlating van zijn politieke medestrijders. “Het is een grote schande voor Europa. De democratie in Spanje is in gevaar”, klonk het.

Grote borgsom

Zijn vrijlating uit de gevangenis is echter onder voorwaarden. Zo moest hij een borg van 75.000 euro betalen, in afwachting van een beslissing ten gronde over de uitlevering die gevraagd wordt door Spanje. Dat bedrag heeft hij intussen betaald.

De voorwaarden die Puigdemont opgelegd werden, verbieden hem ook Duitsland te verlaten. Elke verandering van woonplaats moet hij melden. Daarnaast zal hij zich één keer per week moeten aanmelden in een commissariaat. Tot slot is hij verplicht in te gaan op alle dagvaardingen van de rechtbank.

Ballingschap

De 55-jarige ex-Catalaanse leider werd opgepakt nadat hij op zondag 25 maart met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België. Hij is sinds vorig jaar al in ons land in ballingschap. Tegen de politicus liep sinds 23 maart opnieuw een Europees aanhoudingsbevel.