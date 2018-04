Dury ontkent geruchten: “Geen contact gehad met Anderlecht”

Francky Dury heeft vrijdagmiddag ontkend dat hij contact gehad heeft met Anderlecht. Hij reageerde daarmee op geruchten in de Waalse pers dat Marc Coucke hem gepolst zou hebben om Hein Vanhaezebrouck op te volgen als T1 van paars-wit.

Onder nieuwe voorzitter Marc Coucke nam Anderlecht eerder vandaag afscheid van manager Herman Van Holsbeeck.Volgens de Waalse pers zou de nieuwe sterke man van paars-wit ook een nieuwe trainer willen. Zij schrijven dat Luc Devroe, de toekomstige sportief directeur van Anderlecht, al contact gehad heeft met Francky Dury.

Op een persmoment vrijdagmiddag ontkende Dury dat gerucht. “Ik kreeg al veel vragen vanmorgen”, zei hij. “Op de club vragen sommige mensen zich dan ook af wat er zal gebeuren, maar ik heb geen enkel contact gehad met Anderlecht”, aldus Dury, die bij Zulte Waregem nog vastligt tot 2023.

“Het doet me een beetje denken aan vorig jaar. Er was toen interesse van Club Brugge, maar dat is ook de tijd van het jaar. Er wordt veel gespeculeerd over trainers en spelers. Dat kan vervelend zijn voor collega’s zoals Hein. Als mensen zeggen dat ik het ideale profiel heb voor Anderlecht dan vind ik dat een compliment, maar ik ben gelukkig bij Zulte Waregem. En toen er vorig jaar interesse was van Club heb ik daar open over gecommuniceerd tegenover de mensen van Zulte Waregem en uiteindelijk kwamen we overeen om daar niet op in te gaan.”

