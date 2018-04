Weekendticket Beneluxtrein bijna dubbel zo duur

Wie last minute een weekendje heen en terug naar Amsterdam wil, zal daar binnenkort geen 55 maar 95 euro voor moeten betalen, tenzij er 7 dagen op voorhand wordt besteld. De reistijd wordt wel een half uur ingekort en de capaciteit verhoogd. De NMBS wil mensen aanzetten om vroeg te boeken en meer in de week te reizen.

Wie in het weekend met de trein heen en terug reist van Brussel naar Amsterdam en niet minstens 7 dagen op voorhand een ticket voor aanschaft, betaalt binnenkort 95 euro. Wie minstens zeven dagen op voorhand een early bird-ticket aanschaft, is 65 euro kwijt, nog altijd 10 euro meer dan de 55 euro die het vandaag kost.

Toch wil NMBS-woordvoerder Bart Crols niet van een tariefverhoging spreken: ‘De basistarieven blijven grotendeels gelijk. Alleen moet je nu zeven dagen op voorhand bestellen om van het early bird-tarief te kunnen genieten.’

‘Reiziger graag ook in de week naar Nederland’

In ruil krijgt de reiziger een reistijdvermindering van een half uur, benadrukt Crols. Dat komt doordat de Beneluxtrein vanaf nu over de hogesnelheidslijn tussen de luchthaven van Schiphol en Antwerpen rijd. ‘Bovendien verhogen we de capaciteit van de treinen.’

‘We moedigen de reiziger zo aan om op voorhand te boeken. Dat gebeurt ook bij andere vervoersmiddelen’, legt Crols uit. De NMBS wil ook de capaciteit spreiden. ‘De weekendtreinen zijn heel populair, we zouden ook graag hebben dat mensen wat meer in de week naar Nederland reizen.’

Geen schrik van vliegtuig of Flixbus

Crols is het niet eens met de kritiek dat de kostprijs van een rit Brussel-Amsterdam nu wel heel dicht richting de prijs van een vliegtuigticket gaat. ‘Ik nodig iedereen uit om een last minute-vliegtuigticket te kopen voor die prijs. Bovendien hoef je met de trein niet naar de luchthaven te gaan en moet je daar niet wachten.’

Ook de Flixbussen - die ritten tussen Brussel en Amsterdam verzorgen vanaf 11 euro - ziet de NMBS niet als concurrentie. ‘Kijk naar de frequentie en vooral naar de snelheid die wij kunnen bieden doordat we in een aparte beding rijden.’