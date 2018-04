Vanderhaeghe voor kraker tegen Club Brugge: “We gaan ons systeem niet veranderen”

Yves Vanderhaeghe heeft de voorbije maanden bij AA Gent een duidelijk herkenbaar systeem geïntroduceerd en dat heeft resultaten opgeleverd.

Verwacht dus maar niet dat de Gentse coach snel af zal stappen van zijn concept: “We hebben zoveel goede resultaten geboekt, iedereen voelt zich duidelijk ook goed bij dit systeem. Nu veranderen zou dan ook dom zijn. Het zou enkel maar onzekerheid creëren. Je wilt soms een tegenstander op het verkeerde been zetten maar vaak verras je dan enkel maar je eigen spelers. Voor onze supporters is de thuiswedstrijd tegen Club Brugge bovendien dé match van het seizoen. De spelers beseffen dat en daarnaast willen we nu ook de uitdaging aangaan om de punten die we op het einde van het reguliere seizoen verspeelden in thuismatchen te gaan recupereren.”

Bij de vorige ontmoeting tussen de Buffalo’s en blauw-zwart verschalkte het team van Vanderhaeghe de Brugse bezoekers met wervelend voetbal: “We hebben ze inderdaad al eens geklopt, we hebben hen toen op de juiste manier aangepakt. Hopelijk kunnen we dat nu bevestigen. Ik ben een West-Vlaming en sta met beide voeten op de grond. Ik ga dus niets zeggen dat volgende week tegen mij gebruikt kan worden. Behalve leider Club Brugge staat iedereen op een zakdoek, op een week kan euforie na een zege omslaan in verdriet, dat is de harde realiteit van Play-off 1. Als we zondag dezelfde scherpte als tegen Anderlecht kunnen tonen, heb ik er echter een goed oog in!