Parket en Voedselveiligheid verzegelen bedrijf voor dierenvoeding

Hasselt -

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg zijn samen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) afgelopen vrijdag binnengevallen in het bedrijf H.I.E in Sint-Lambrechts-Herk. Dat heeft het parket van Limburg zonet gemeld. Het bedrijf is gespecialiseerd in voeding voor huisdieren en heeft zijn belangrijkste afzetmarkt in Vietnam.