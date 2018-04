Te koop: volledige rechtbank

De Finshop van de FOD Financiën doet eind deze maand een uitzonderlijke openbare verkoop. De volledige inhoud van een rechtbank gaat onder de hamer.

Welke criminelen er allemaal voor het grote bureau van de voorzitter hebben gestaan om zich te verantwoorden voor de rechtbank of wie er allemaal op de beklaagdenbanken heeft gezeten, blijft geheim. Net als welke openbaar aanklagers er van achter de massief houten bureaus straffen hebben geëist.

Feit is dat justitie de rechtbanken aan het moderniseren is en dat de oude houten banken plaats moeten ruimen voor iets meer comfortabele stoelen en banken. En dus wordt het oude meubilair openbaar verkocht. De meeste meubels zijn nog in zeer goede staat en vervaardigd uit degelijk materiaal.

Wie een stukje rechtbank in huis wil halen, of wie weet, de beklaagdenbank waarin hij zelf heeft gezeten als souvenir wil, kan er vanaf nu op bieden. De verkoop zelf vind eind deze maand plaats in de Finshop van Gembloers.

FinShop

Er worden in totaal 36 loten verkocht met onder andere prachtige stoelen die nog in goede staat zijn, het bureau van de voorzitter, beklaagdenbanken, bureaustoelen en noem maar op.

Er is geen inzetprijs bepaald. Alle te koop aangeboden meubels staan op https://finshop.belgium.be