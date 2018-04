Gynaecologen mogen vanaf juni tarief aanrekenen voor nacht- en weekendwerk

Gynaecologen mogen vanaf juni een urgentietarief aanrekenen voor bevallingen ‘s nachts of in het weekend. Volgens de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is het koninklijk besluit (kb) dat zo’n urgentietarief invoert ondertekend. Voor de patiënt verandert er niets: het urgentietarief wordt volledig terugbetaald.

Als enige artsen kregen de gynaecologen nog geen extra vergoeding voor nacht- en weekendwerk. Volgens BVAS-voorzitter Marc Moens ijverden artsenverenigingen al decennia voor zo’n hoger tarief voor bevallingen ‘s nachts en in het weekend.

Vorig jaar kwam er schot in de zaak en gaf het verzekeringscomité van het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, groen licht voor het urgentietarief. Het bleef echter wachten op het koninklijk besluit hierover.

Dat kb is nu ondertekend en verschijnt nog deze maand in het Staatsblad. Vanaf juni hebben gynaecologen recht op het urgentietarief. De patiënt zal daar niets van voelen, want het tarief wordt integraal terugbetaald door de ziekteverzekering. In de begroting van het RIZIV is daarvoor 8,6 miljoen euro voorzien.