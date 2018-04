Laatste kans om te stemmen: wie volgt deze frituristen op als ‘Beste Frituur van Vlaanderen’

Gent - 2.943 Vlaamse frituren. Zoveel maken er kans om de titel van de ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ in de wacht te slepen. Eén gelukkige mag de fakkel overnemen van Koen Aneca (48) van frituur ‘De Frietketel’ in Gent. “En dat mag je echt niet onderschatten: wij hebben zoveel plezier gehad aan onze titel”, vertelt de gepassioneerde friturist aan de redactie van Het Nieuwsblad Online.

“Ik kan het nog steeds niet geloven. We zijn daar nog altijd mega fier op”, reageert Koen trots. Hij kon stemmend Vlaanderen én de vakjury om zijn vinger winden, onder andere met zijntomeloze passie en zijn ongeëvenaard stoofvlees. “We hadden nooit kunnen inschatten dat het zo’n groot effect zou hebben. Onze reputatie was al wel goed, maar plots kwamen mensen van heinde en verre naar ons toe.”

Om hun klanten te bedanken besloot Koen het prijzengeld van 1.000 euro aan hun fans te besteden: een week lang kreeg iedereen gratis friet!

Frituur ‘De Frietketel’ kreeg 1 jaar gratis saus van Devos Lemmens, naast een geldprijs van 1.000 euro. Foto: DVH

Rijen staan aan te schuiven

Voor Koen en zijn team was het dan ook een heel hectisch jaar, nog drukker dan ooit in de twintig jaar waarin hij al achter de frietketels staat. “Ah ja, de mensen hebben massaal op ons gestemd, dan mochten we onze kop niet laten hangen, hé. Zeker dan moet je kwaliteit blijven leveren, want er kwamen zo veel mensen speciaal naar ons toe”, vertelt hij. “Buitenlandse toeristen, of mensen vanuit de uithoeken van België: ze willen allemaal eten krijgen uit de beste frituur van Vlaanderen.”

De rij bij de frietketel, toen bekend was dat zij de titel hadden gewonnen en gratis friet weggaven. Foto: DVH

Maar die erkenning was voor de friturist het grootste cadeau van allemaal. “Dat is echt geweldig als er klanten aankomen die 20 mensen buiten zien aanschuiven, maar toch nog bij in de rij gaan staan. Gewoon omdat ze er zeker van zijn dat hun geduld wordt beloond. En dan blijven ze rustig staan kijken naar hoe we die frietjes bakken, zoals in de dierentuin, . We worden nog elke dag op onze titel aangesproken. En dan denken we nog steeds verbaasd: ‘Amai, wij waren dat, de beste frituur van Vlaanderen’. Die erkenning, daar doen we het voor.”

Standaard

Dit jaar doet Koen niet mee met zijn frituur, want de man heeft dankzij zijn titel een plaatsje in de jury verzilverd. Komende week gaat hij samen met heel Vlaanderen mee op zoek naar een opvolger. “Ik mag dan wel vegetariër zijn, ik ga zeker niemand afrekenen op het feit dat ze geen vleesvervangers aanbieden. Wat ik wel héél belangrijk vind: ik hou vooral van frituren met een eigen identiteit, met een . Zaken die iets origineels durven bieden, iets anders dan het klassieke, iets met extra cachet, iets zelf maken, iets speciaals creëren. Zoiets waarvan ik zeg: awel, dat zou ik ook wel willen. Dan is het voor mij zeker geslaagd.”

En volgend jaar? “Dan strijd ik sowieso opnieuw mee voor de titel”, besluit hij blij.