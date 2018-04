15-jarige jongen uit de klauwen van mensensmokkelaars gered, twee personen opgepakt

Tijdens een internationale politieactie is een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Dat melden de Britse autoriteiten vrijdag. In de regio van Gent zijn twee mannen opgepakt en in ons land werd ook een 15-jarige jongen gered voor hij aan boord ging van een vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk.

De Britse ordediensten menen dat ze een van de grootste netwerken van smokkelaars, koeriers en medeplichtige vrachtwagenchauffeurs tussen Irak en het Verenigd Koninkrijk te pakken hebben. Ze vermoeden dat de smokkelaars vorig jaar bijna 3.000 migranten naar Europa hebben gebracht in een tijdspanne van drie maanden. De Britse en Belgische politie hebben maandenlang samengewerkt om het netwerk op te rollen.

In het Verenigd Koninkrijk werden donderdag drie verdachten opgepakt. Onder hen is de vermoedelijke leider van het netwerk, een 41-jarige man. Hij werd vrijdagochtend ondervraagd. De andere twee mannen, 38 en 35 jaar oud, zijn weer vrij onder voorwaarden. Vorige maand waren er al arrestaties in Duitsland en Roemenië. Alle verdachten komen uit of hebben banden met de Koerdische gemeenschap.