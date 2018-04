Mobiele trajectcontrole langs A12 tussen Londerzeel en Willebroek weggehaald

Ruim drie maanden nadat op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek de eerste mobiele trajectcontrole in gebruik werd genomen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de installatie weggehaald. Het ging om een proefproject, zo luidt het. Volgende week wordt het ‘pop-upsysteem’ ingezet aan wegwerkzaamheden. Waar precies is nog niet duidelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste de eerste mobiele trajectcontrole eind vorig jaar langs de A12 in de richting van Antwerpen, tussen de brug van de Oudemanstraat in Londerzeel en het kruispunt ‘Den Duvel’ in Willebroek. Daar passeren, zo blijkt uit tellingen, dagelijks tussen de 20.000 en 25.000 voertuigen.

Die plaats werd niet toevallig gekozen want op dat traject gebeurden de afgelopen twee jaar een twintigtal ongevallen waarbij in 2016 zelfs drie doden, twee zwaargewonden en tweeëntwintig lichtgewonden vielen.

Sinds de opstelling langs de A12 staat, wordt er volgens de politie opvallend minder snel gereden en gebeurden er ook geen zware ongevallen meer.

Hoeveel boetes er in de afgelopen drie maanden zijn uitgeschreven, wil of kan niemand zeggen. De federale politie zegt enkel “dat het om een proefproject ging.”

“Wij hebben de installatie geplaatst en gezorgd dat ze operationeel was. Maar het verbaliseren zelfs is natuurlijk het werk van de politie”, zegt de woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Werven langs autowegen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de mobiele trajectcontroles in de toekomst vooral inzetten langs wegenwerven. “In 2016 gebeurden bij ongevallen aan werven langs autowegen 545 letselongevallen, met als menselijke tol zeven doden, 66 zwaargewonden en 465 lichtgewonden. Daar moeten we iets aan doen. Je kan geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, maar de mobiele trajectcontrole is een veelbelovend nieuw instrument om werven te beveiligen”, aldus Weyts.

Vanaf volgende week verhuist de installatie voor de mobiele trajectcontrole naar een zone waar wegenwerken aan de gang zijn. Waar in Vlaanderen, zal de minister pas volgende week bekendmaken.

Het systeem meet de gemiddelde snelheid tussen begin en einde van de trajectcontrole. Ligt dat hoger dan de maximum toegelaten snelheid, heeft men een overtreding begaan. De camera’s zijn, in tegenstelling tot vaste en mobiele camera’s, op de voorste nummerplaten gericht.

Een klassieke trajectcontrole kost voor aankoop en installatie ongeveer 200.000 euro. De mobiele trajectcontrole vergt een eenmalige aankoop van ongeveer 67.000 euro en daarna is er enkel nog de kost van 40.000 euro om de trajectcontrole te verplaatsen en opnieuw te ijken.