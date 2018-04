Alweer bloedige dag in Gaza: vier doden en meer dan 700 gewonden

Minstens vier Palestijnen zijn vrijdag door Israëlische kogels omgebracht bij nieuwe protesten langs de Gazastrook. Er vielen ook al ruim 700 gewonden, van wie er zeker vijf erg aan toe zijn. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas, in Gaza. De slachtoffers werden beschoten op verschillende plaatsen langs de grens.

Langs de grens van Gaza met Israël protesteren vrijdag net als vorige vrijdag ongeveer 10.000 Palestijnen, meldt het Israëlische leger. De Palestijnen staken banden in brand “om het zicht van de Israëlische scherpschutters te bemoeilijken”, aldus het leger. Het Israëlische leger beschuldigt Hamas ervan de rook te gebruiken om aanslagen uit te voeren langs de grens. Vanuit Tel Aviv werd ook al gewaarschuwd voor schade aan milieu en gezondheid door de brandende autobanden.

Het Israëlische leger riep het grensgebied met Gaza vrijdag uit tot “verboden militair gebied” en waarschuwde dat het zou schieten op iedereen die te dicht bij de grens zou komen.

Bloedigste periode

En dat werd vrijdag dus ook weer gedaan. Daarbij vielen 3 dodelijke slachtoffers. Eén dodelijk slachtoffer viel ten oosten van de stad Khan Younes, in het zuiden van de Palestijnse enclave. Het tweede slachtoffer viel ten oosten van Gaza-stad. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft het ook over een 16-jarige jongen die werd gedood. Dat brengt het aantal dodelijke Palestijnse slachtoffers vrijdag op 4, nadat een Palestijn die 30 maart werd neergeschoten vrijdag in het ziekenhuis overleed.

De teller van het aantal dodelijke slachtoffers sinds de onrust in het gebied weer toenam, staat nu op 25. Het gaat om de bloedigste periode in de streek sinds 2014.

De protesten begonnen vorige week vrijdag. Toen kondigde Hamas de “mars der terugkeer” aan. Ook de vier volgende weken wil de organisatie op vrijdag protesten organiseren langs de grens. Het protest van de Palestijnen is er een van jaren. Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 heeft dat land systematisch grond afgenomen van de Palestijnen. Daar verzetten die laatste zich tegen, onder andere met die ‘marsen van de terugkeer’.

Foto: AFP

Foto: AFP

Ook journalisten raakten al gewond bij de onrusten. Foto: REUTERS