Toby Alderweireld opnieuw niet in de kern bij Tottenham

Toby Alderweireld zit opnieuw niet in de kern voor Tottenham dit weekend. De Spurs spelen zaterdag op verplaatsing in Stoke maar coach Mauricio Pochettino heeft geen plaats voor de Belg in zijn 18-koppige selectie.

Op Paaszondag ontbrak Alderweireld ook al op het wedstrijdblad op Chelsea. De verdediger is fit en speelde vriendschappelijk met België tegen Saudi-Arabië. Maar Pochettino gaf al aan dat hij niet van plan is zijn spelsysteem om te gooien nu Alderweireld weer beschikbaar is. Dat betekent een verdediging met twee centrale verdedigers, Jan Vertonghen en Davinson Sanchez.