Twintiger wordt miljonair door steeds dezelfde flessen te recycleren

Recycleren is niet alleen goed voor het milieu, je kan er ook miljonair van worden. Dat blijkt nadat een 27-jarige man een systeem had gevonden om geld te verdienen door steeds dezelfde flessen te recycleren. Goed gevonden, dat wel, maar ook strafbaar zo vindt de rechter in het Duitse Bochum. De manager van de drankenhandel uit Castrop-Rauxel wist door de jaren heen op die manier immers 1,2 miljoen euro te verdienen.

In Duitsland bestaan er recycleermachines voor plastic flessen. Daar scannen klanten hun leeggoed, waarvoor ze 25 cent krijgen in de vorm van een voucher. Nadien steken ze de flesjes in de automaat, waarna die meteen verpulverd worden door de machines. Of dat is toch de bedoeling.

De 27-jarige man had er echter een systeem op gevonden waardoor hij de machine onklaar kon maken. Daardoor werden zijn flesjes niet kapot gemaakt en kwamen de voorwerpen er relatief ongehavend uit. Op die manier kon hij keer op keer dezelfde flessen in de automaat steken.

Miljoenen winst

De man maakte van de zwendel zijn dagtaak, als manager van een drankenhandel. Hij kocht meerdere apparaten en stond meerdere uren per dag, uur na uur, flesjes in de automaten te werpen. Volgens het openbaar ministerie zou hij dat ook in andere winkels gaan doen zijn, als hij de eigen machines rust wou gunnen. Mogelijk zouden er ook andere mensen geholpen hebben, al ontkent de twintiger dat.

Zo kon hij met talloze vouchers naar de recyclagemaatschappij te trekken, om enorme bedragen te laten uitbetalen. Vijf jaar lang bleef zijn gesjoemel onder de radar, totdat de drankbedrijven achterdochtig begonnen te worden.

Nu moet de 27-jarige man zich verantwoorden voor zware fraude. In het totaal maakte hij immers maar liefst 1,2 miljoen euro buit met het manipuleren van recycleermachines. Dat is een enorm bedrag, want de man zou maar liefst 4,8 miljoen keer een fles in de automaat gestoken hebben, aangezien elk flesje hem steeds 25 cent opleverde.

Bende van de recycleermachine

Talloze bedrijven hebben zich nu als gedupeerden opgegeven. “Aan Adelholzener moet hij 3.946,75 euro in een periode van 18 juli 2013 tot 28 februari 2014. Aldi eist 6.013,75 euro terug. Coca Cola wil in het totaal 470.000 euro zien”, somde officier van justitie Thomas Wieneck donderdag in de rechtbank op. Zijn lijst gaat ellenlang door. Zo lang dat de rechter in het midden van de oplijsting even lachte en zei: “Dat is vermoeiend, hé.”

Maar de 27-jarige man pleit “onschuldig”. Volgens zijn advocaat is de man niet de enige schuldige in het verhaal. “Mijn cliënt is enkel een stroman”, vertelt de raadsheer tegen verschillende Duitse media. “Hij deed dit voor een vriend en is enkel de uitvoerende kracht in dit complot.” De twintiger zou zelf bovendien slechts 1.600 euro per maand hebben gekregen als loon. Waar de overschot van het bedrag is, wil de twintiger niet zeggen.