Ontvoerde Congolese priester tegen losgeld vrijgelaten

Een katholieke priester die zondag werd ontvoerd in Noord-Kivu, in het oosten van Congo, is vrijgelaten tegen de betaling van losgeld. Dat heeft de vicaris-generaal van het bisdom van Goma vrijdag laten weten. De ontvoerders van Célestin Ngango eisten een half miljoen dollar losgeld. Welk bedrag is betaald, is niet meegedeeld. De vicaris-generaal zei alleen dat de vrijlating veel onderhandelingen met de ontvoerders had gevergd.

Hij voegde eraan toe dat de katholieke kerk “alleen” had gehandeld om de priester vrij te krijgen, “zonder hulp van de autoriteiten.”

Ngango werd zondag ontvoerd door niet nader geïdentificeerde gewapende mannen. De priester had net de Paasmis opgedragen in een kerk van zijn parochie.

Volgens Cepadho, het onderzoekscentrum voor de bevordering van vrede, democratie en mensenrechten, werden in minder dan een week tien mensen ontvoerd in het gebied van Rutshuru in Noord-Kivu, onder wie dus ook Ngango. Drie burgers kenden een onfortuinlijker lot dan de priester en werden geëxecuteerd omdat het vereiste losgeld niet werd overgemaakt. Van vijf ontvoerde boeren is geen spoor. Een tiende ontvoerde is woensdagavond vrijgelaten.

Het geweld in Noord-Kivu is sinds 2016 weer opgelaaid. Het oosten van Congo wordt al bijna een kwarteeuw verscheurd door gewapende conflicten.