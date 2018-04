Trein spoort vanaf maandag half uur sneller tussen Brussel en Amsterdam maar meeste tickets worden duurder

Brussel - De Beneluxtrein, de intercity tussen Brussel en Amsterdam, rijdt vanaf maandag grotendeels over de hogesnelheidslijn. De reistijd tussen de twee hoofdsteden wordt daardoor ingekort tot een kleine drie uur (2 uur en 53 minuten), wat een half uur minder is dan nu. De tarieven zullen in sommige gevallen wel gevoelig stijgen.

De Beneluxtreinen rijden nu nog over het klassieke spoor, maar vanaf maandag rijden ze vanaf Antwerpen over de hogesnelheidslijn richting Nederland. Daardoor komen de stations Noorderkempen en Breda op de route te liggen (in plaats van Roosendaal en Dordrecht).

Twaalf keer per dag rijdt trein vanuit Brussel via Brussels Airport, Antwerpen en Rotterdam en Amsterdam, vier keer rijdt hij na Rotterdam door naar Den Haag.

De ticketprijzen voor de Beneluxtrein worden variabel. Wie minstens zeven dagen op voorhand boekt en in de week reist, is volgens NS goedkoper af dan nu. Maar als je last minute en/of in het weekend boekt, betaal je meestal meer. Een weekendretour Brussel-Amsterdam kost vanaf volgende week bijvoorbeeld 93,60 euro als je die last minute boekt bij NS, tegen 54,60 euro nu, zo rekent de Nederlandse maatschappij voor. Maar ook vroegboekers betalen meer (66 euro) voor een weekendje weg. Van maandag tot en met donderdag kan je met een vroege boeking vanaf 50 euro heen en terug reizen.

Vanaf mei wordt de Beneluxtrein overigens verlengd van zes naar zeven rijtuigen. Het aantal zitplaatsen stijgt dan van 500 naar 585, zegt NS nog.

Naast de Beneluxtrein rijdt ook Thalys 14 keer heen en weer per dag tussen Brussel en Amsterdam, en Eurostar 2 keer.

TreinTramBus

Reizigersorganisaties TreinTramBus en Rover kunnen zich vinden in het principe van verschillende prijzen voor rustige en drukke reisdagen. “De uitwerking komt echter neer op een prijsverhoging van 25 procent voor het traject Antwerpen-Rotterdam voor vroegboekers en bijna een verdubbeling voor reizigers die minder dan een week op voorhand boeken”, luidt het. “Op dit traject staat daar geen versnelling tegenover. Verder is de termijn om de korting te krijgen veel te lang: zeven dagen.”

Wat de verbinding Breda-Brussel betreft, vinden TreinTramBus en Rover dat in het nieuwe aanbod een vroege trein van Breda naar Brussel en een late trein van Brussel naar Breda ontbreken. “Het eerste vertrek uit Breda naar Brussel is om 7.42 uur, wat veel te laat is. Het laatste vertrek uit Brussel naar Noorderkempen en Breda is om 20.45 uur, wat dan weer veel te vroeg is. Zo hebben de reizigers van Antwerpen naar Noorderkempen en Breda al om 21.45 uur hun laatste trein naar huis.”

Grote verliezer in het nieuwe aanbod is Roosendaal, net over de grens in Nederland. Voortaan rijdt er vanuit België enkel nog een stoptrein naar Roosendaal. “Van Antwerpen naar Roosendaal ben je daardoor vanaf 9 april 20 minuten langer onderweg”, merken de reizigersorganisaties op. Ze vragen dat de IC-trein uit Brussel die nu nog in Essen eindigt, snel wordt doorgetrokken naar Roosendaal.