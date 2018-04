Londen kreunt onder nieuwe golf van steekpartijen

Zes slachtoffers, waarvan één 13-jarige jongen die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Dat is de tol van een nieuwe serie steekpartijen die op 24 uur tijd in de Britse hoofdstad plaatsvonden.

Vijf tieners en één volwassen man werden in Londen het slachtoffer van geweld met messen. De incidenten hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te maken, maar de steekpartijen volgden elkaar donderdagavond in een razend tempo op. Tot nu toe is er nog geen sprake van een dodelijk slachtoffer.

Om iets voor zeven uur donderdagavond raakte een 13-jarige jongen ernstig gewond in een willekeurige aanval in Oost-Londen. Drie verdachten werden opgepakt. Een uur later werd een andere tiener neergestoken in Ealing, West-Londen. In nog een ander incident diezelfde avond raakten twee 15-jarige jongens en één 16-jarige gewond in Mile End, niet ver van Victoria Park. De 16-jarige liep lichte verwondingen op en werd gearresteerd door de politie. Een man van rond de 40 werd in Zuidoost-Londen gestoken met een mes, maar zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Toegenomen geweld

Het toegenomen geweld in Londen kwam de voorbije dagen steeds meer ter sprake toen het aantal slachtoffers van steekpartijen in 2018 richting de 35 ging. Deze 35 aangegeven steekpartijen hadden niet altijd een dodelijk slachtoffer tot gevolg. Geweld met steekwapens maakt wel het grootste deel uit van de 55 moordonderzoeken die de politie van Londen dit jaar opende.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, sprak in een videoboodschap op Twitter zijn medeleven uit met de slachtoffers van het recente geweld maar impliceerde in de video ook dat het geweld een onrechtstreeks gevolg is van de besparingen van de federale overheid. “De laatste 8 jaar is er veel bespaard op de politiediensten, onderwijs en jongerenwerking.” Khan wil 45 miljoen pond investeren in jongerencentra en scholen om aan preventie te doen. Langs de andere kant verhoogt de burgemeester de werkingsmiddelen van de Londense politie met een extra 110 miljoen pond.