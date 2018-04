Saoedi-Arabië opent na 35 jaar weer bioscopen

Een film op het grote scherm bekijken lijkt een vanzelfsprekendheid voor de meeste mensen. Gek genoeg was het in Saudi-Arabië, dat intussen barst van de hypermoderne winkelcentra en infrastructuur, lang geen mogelijkheid.

Op één uitzondering na liet Saoedi-Arabië 35 jaar lang geen cinemazalen toe op haar grondgebied. Amerikaanse series en films zijn vrij beschikbaar, maar werden enkel via de televisie of het internet bekeken. Daar komt nu verandering in. Cinemaketen AMC gaat er 100 cinemazalen uitbaten tegen 2030. Dat is beslist in overleg tussen AMC en een investeringsfonds van de Saoedische overheid. Dat investeringsfonds is op zakenreis doorheen de Verenigde Staten om meer entertainmentindustrie naar Saoedi-Arabië te halen. De eerste cinemazaal opent op 18 april in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste film die de Saoedi’s op het grote scherm kunnen zien is “Black Panther”.

Opvallend is ook dat in de cinemazaal mannen en vrouwen door elkaar mogen zitten, iets wat nog steeds geen voor de hand liggende zaak is in het conservatieve land. Veel openbare plaatsen zijn er voorbehouden aan één van de twee geslachten, al komt daar recentelijk een beetje verandering in. Sinds juni vorig jaar mogen vrouwen in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld met de auto rijden en in januari stonden er voor het eerst vrouwen in de tribunes van een voetbalstadium.

Vision 2030

De aankondiging past in het plan van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman, het zogeheten Vision 2030. In dat plan voor de komende 12 jaar staan de doelstellingen die bin Salman Saoedi-Arabië wil opleggen om het land te ‘transformeren’. Naast economische doelstellingen zoals minder afhankelijk worden van olie voor energie en inkomsten, wil de kroonprins meer entertainmentindustrie naar het thuisland halen. Volgens de BBC is hij bereid daar een slordige 64 miljard dollar voor neer te leggen. Door de entertainment industrie in eigen land aan te zwengelen hoopt de kroonprins meer werkgelegenheid te creëren voor Saoedi’s, die jobs kunnen opnemen in de nieuwe pretparken en cinema’s.

Six Flags

Naast nieuwe cinema’s krijgt het Arabische land binnenkort ook een vestiging van pretparkketen Six Flags, een operahuis en het Canadese Cirque Du Soleil zal in de toekomst ook toeren en produceren in Saoedi-Arabië.