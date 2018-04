N-VA en Open VLD willen partij Islam verbieden omdat die de sharia in België wil invoeren

Theo Francken (N-VA) pleit voor een verbod op de partij Islam. “Partijen die de sharia willen doorvoeren, moeten verboden worden”, meldt hij in naam van zijn partij aan VTM Nieuws. Ook Open Vld denkt aan een wijziging van de Grondwet om een verbod mogelijk te maken. “Laten we de scheiding van geloof en staat expliciet in onze belangrijkste wet inschrijven”, aldus Patrick De Wael (Open VLD) in een opiniestuk voor Knack.

De N-VA en Open VLD willen ijveren voor een wettelijk kader dat partijen die in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of die de sharia willen doorvoeren verbiedt. “In Duitsland bestaat dat al”, zegt Theo Francken aan VTM Nieuws. “Ook bij ons moet dat debat gevoerd worden.”

N-VA wil daarom het debat beginnen voeren om een dergelijke grondslag in te voeren. Daarvoor is wellicht een Grondwetswijziging nodig, die zou kunnen worden doorgevoerd in de volgende legislatuur. “We moeten dit soort partijen in de kiem kunnen smoren nog voor ze de kans krijgen schade aan te richten”, aldus N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann.

“Worstelen met fundamenten van de verlichting”

Ook Open Vld denkt aan een wijziging van de Grondwet. “We worstelen nog vaak met de fundamentele principes van de Verlichting en passen ze niet allemaal even consequent toe. Ik stel voor om dat wel te doen”, stelt Kamerfractieleider Patrick Dewael in een opiniestuk op Knack.be. “Laten we ze vooraan plaatsen in onze Grondwet in een preambule. Laten we de scheiding van geloof en staat expliciet in onze belangrijkste wet inschrijven.”

Pohlmann vindt dat de rechtsgrond breder moet gaan dan religie. Het moet gaan om een mogelijkheid om alle partijen te weren die ingaan tegen de democratie. “In Duitsland, bijvoorbeeld, bestaat die rechtsgrond wel al”, zegt hij. “Daar wordt hij vooral aangewend om neonazipartijen te verbieden.”

Volgens Pohlmann zouden Vlaams Belang en PVDA niet onmiddellijk in het vizier komen van een dergelijke ingreep. “Niet als ze zich er van afhouden de rechtsstaat en de democratie te ondergraven.”

Verbod kan enkel mits wetswijziging

Een verbod is met onze huidige wetgeving niet mogelijk. Dat zegt Kamerlid en professor staatsrecht Hendrik Vuye (Vuye & Wouters). Maar er kan wel een nieuwe wet komen die zo’n verbod mogelijk maakt, zegt Vuye.

Een partij die pleit voor de sharia bij wet verbieden is volgens dat mensenrechtenhof mogelijk omdat de sharia zelf in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Zo’n specifieke wet maken is niet zo makkelijk, zegt Vuye nog. Landen die bepaalde partijen bij wet verboden hebben, zijn vaak door Straatsburg veroordeeld omdat zo’n verbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.

“Wat je in elk geval niet kan verbieden, is partijen die pleiten voor een andere staatsstructuur, op voorwaarde dat de staat die ze voor ogen hebben niet strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, zegt Vuye.

Verzamelde wetstraat trekt van leer

Al een hele dag trekt de verzamelde wetstraat fel van leer tegen de partij. In La Dernière Heure lichtte Anderlechtse gemeenteraadslid Redouane Ahrouch de standpunten van de partij toe: een honderd procent islamitische staat, naar eigen zeggen “zonder te raken aan de Belgische grondwet”. Overigens moet dat elke lijst van de partij getrokken worden door een man. “Een echte, dappere man. Dat lijkt me ook logisch. De man vooraan, de vrouw achter hem. Op die manier voelt ze zich veilig. Het idee dat een vrouw de lijst kan trekken, is voor mij onbegrijpelijk. Tenzij we echt geen alternatief hebben”, klonk het vanochtend.

LEES MEER. Felle reacties op Islam-partij: “Ik walg hiervan. Dit is spuwen op Europa”

Het meest controversiële voorstel van de partij is de scheiding van mannen en vrouwen op het openbaar vervoer. Volgens het gemeenteraadslid, zelf buschauffeur, uit louter praktische overwegingen omdat vrouwen alleen niet veilig kunnen reizen.

Tegen de mensenrechten

Francken had eerder vandaag al felle kritiek op de partij. “Ik walg hiervan”, klonk het in een tweet. “De sharia is tegen de mensenrechten”, schreef hij op Facebook. “Shariapartijen zijn antidemocratisch. In hun wereld hebben vrouwen geen rechten. En het begint bij apart openbaar vervoer. Ik walg van deze partij. Dit is waarom Darya Safai en duizenden andere vrouwen uit Iran moesten vluchten. Dit is niet Europa, dit is spuwen op Europa. Weg ermee.”

De kritiek komt niet enkel uit Vlaams nationalistische hoek. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde de partijstandpunten van Islam in strijd met onze grondwet en een flagrante schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Gelijkheid man-vrouw is fundamenteel. Geen enkele partij kan of mag daaraan tornen”, tweette Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

“Mannen en vrouwen werken hier samen, sporten samen, feesten samen, leven samen en ja, nemen ook samen de bus. En we zijn met heel veel mensen samen die opkomen voor die vrijheid”, aldus Gwendolyn Rutten van Open VLD. Vlaams Belang opperde ook om de geldstromen van de partij te onderzoeken.