Zeebodem voor Griekse kust bedolven onder reusachtige berg afval: “Situatie is zeer ernstig”

Griekse natuurbeschermers trekken aan de alarmbel en vinden dat er dringend iets moet worden gedaan aan de “vuilnisbelt op de zeebodem” van de Griekse Rivièra. Duikers trekken er regelmatig op uit om vuilnis op te vissen en vinden bij elke duik hopen plastic, autobanden en ander puin dat op de lokale vuilnisbelt hoort. De situatie is dan ook zeer ernstig klinkt het: “Er is geen leven meer voor de kust. En het beetje leven dat er nog is, wordt ernstig bedreigd door het plastic.”

Enkele Griekse vrijwilligers doen er alles aan op de zeebodem bij het kleine Griekse kuststadje Legrena proper te houden, maar ze vechten tegen de bierkaai. Telkens ze de zeebodem afschuimen, vinden ze gigantische bergen afval die ze met veel moeite uit het heldere zeewater proberen te hijsen. Maar het werk gaat traag en het probleem wordt duidelijk alsmaar erger.

“Het is duidelijk dat de zee een vuilnisbelt is”, aldus George Sarelakos die al alles tegenkwam op de zeebodem. “We kunnen jammer genoeg niks doen aan het vloeibare afval, maar de situatie is zeer ernstig.” De man wil samenwerken met de lokale overheid om het afvalprobleem aan te pakken en komaf te maken met de plastic deeltje die ronddobberen in het water.

“Als we het probleem nu niet gaan aanpakken, zal de zeebodem slechts een paar jaar kunnen overleven”, meent Sarelakos. “Er is geen leven meer, dat weten we. En het beetje leven dat er nog is, heeft het moeilijk door het plastic en de microscopische plastic deeltjes.”