Drie leden van de Zweedse Academie nemen ontslag na geruchten over grensoverschrijdend gedrag

Drie leden van de Zweedse Academie, die jaarlijks de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt, nemen ontslag. De Zweedse Academie ligt onder vuur na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de echtgenoot van één van de leden.

De Zweedse Academie is in 1786 opgericht door koning Gustav III. De achttien leden worden voor het leven benoemd.

Vorig najaar maakten achttien vrouwen melding van seksueel ongewenst gedrag door de echtgenoot van Katarina Frostenson, een van de leden van de prestigieuze instelling. De man in kwestie runde tot voor kort een cultureel centrum in Stockholm, dat steun kreeg van het stadsbestuur en de Zweedse Academie. De vrouwen zouden pas laat met hun verhaal naar buiten zijn gekomen omdat de man ermee dreigde zijn connecties met de Academie uit te spelen om hun carrières te breken.

De Zweedse Academie zag zich genoodzaakt een advocatenkantoor onder de arm te nemen om de aantijgingen te onderzoeken. De advocaten gaan ook de banden na tussen de man en de Academie. Hun bevindingen zouden einde volgende week klaar zijn.

Nu nemen dus drie leden ontslag, al is hun reden niet duidelijk. De drie, Kjell Espmark, Klas Ostergren en Peter Englund, legden afzonderlijk verklaringen af, elk in een andere krant.

Anders Olsson, een ander lid van de Academie, zei op de radio dat de ontslagen hem “verrasten” en “triest maken”. Hij denkt dat de zaak van grensoverschrijdend gedrag er wel mee te maken heeft. De Academie heeft recent gestemd over de uitsluiting van Katarina Frostenson, wiens man het voorwerp is van de aantijgingen, maar ze werd niet uitgesloten omdat de vereiste tweederdemeerderheid niet werd gehaald.

De Zweedse Academie was in het verleden al eens diep verdeeld. In 1989, toen de Iraanse religieuze leider ayatollah Khomeini een fatwa uitsprak over de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie, wist de academie niet goed hoe hierop te reageren. De instelling besliste uiteindelijk om de fatwa niet te veroordelen. Twee leden besloten daarom op de bijeenkomsten van de academie niet meer bij te wonen.