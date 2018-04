Zege in Manchester Derby levert City dit weekend vijfde landstitel op, mét Belgische inbreng: “We zijn dichtbij”

Mits een zege in de Manchester Derby van dit weekend tegen United mag City zich zes speeldagen voor het einde van de Premier League voor de vijfde keer Engels landskampioen noemen.

Het parcours van de Citizens in de eigen competitie was dit seizoen dan ook indrukwekkend. Een zege tegen Fellaini en co zou de 28e overwinning van het seizoen zijn en zorgen voor een onoverbrugbare voorsprong van negentien punten op de eerste achtervolger. Daartegenover staat maar één nederlaag: op de 23e speeldag liepen ze medio januari tegen een 4-3 aan op Liverpool, dit seizoen min of meer het zwarte beest. Om dat te bewerkstelligen kan Pep Guardiola rekenen op de beste aanval (88 gescoorde doelpunten) en verdediging (21 tegendoelpunten) van de hele Premier League. “We zijn er erg dichtbij”, wist ook Guardiola vrijdag op de persconferentie. “Dat we in de derby de titel kunnen pakken, is niet meer dan toeval. We moeten ons gewoon focussen op de drie punten. We rekenen daarvoor op de steun van onze fantastische supporters.” Voor het team kan het de eerste landstitel sinds 2014 worden, na 2012 de derde sinds de overname door sjeik Mansour, die van een niet meer dan modale ploeg een miljoenenelftal maakte. Ook in 1937 en 1968 werd de Engelse landstitel door de Citizens gevierd.

Een voorproefje van het titelfeest kregen ze eind februari al met winst in de League Cup, en ook dat was de vijfde keer dat ze die beker in de prijzenkast mochten zetten. In de finale op Wembley bleek Arsenal niet opgewassen tegen de pletwals uit Manchester, die het met 0-3 haalde. Vincent Kompany scoorde toen het tweede doelpunt.

Belgische inbreng

Voor Vince The Prince het voorlopige hoogtepunt van het seizoen, waarvan hij het merendeel door blessures zag de mist ingaan. Pas sinds eind januari is de aanvoerder volledig blessurevrij en voor de Rode Duivels is het met het oog op het WK in Rusland hopen dat hij dat ook blijft. Kompany heeft al twee landstitels met City op zijn palmares, in de titelwedstrijd van 2014 was hij nog beslissend met een doelpunt.

Het aandeel van Kevin De Bruyne in deze landstitel zal dan weer veel groter zijn. De 26-jarige middenvelder is aan zijn beste seizoen in de Etihad Arena bezig en met elf doelpunten en twintig assists vertaalt zich dat ook in zijn statistieken. KDB leek de enige topfavoriet te worden in de strijd om de prijs voor de Speler van het Jaar in de Premier League, maar krijgt de voorbije maanden toch af te rekenen met stevige concurrentie uit Liverpool, waar Mo Salah momenteel niet af te stoppen is.

In de Champions League was de Egyptische international woensdag alweer de drijvende kracht in de 3-0 thuiszege van The Reds tegen City, dat daardoor in de kwartfinales op de rand van de uitschakeling balanceert. De terugwedstrijd wordt komende week al gespeeld en met de landstitel op zak hopen de Citizens in eigen huis dan toch nog voor een klein mirakel te zorgen.