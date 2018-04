Manager Carrasco doet uitspraak die vele wenkbrauwen zal doen fronsen

Toen Yannick Carrasco richting China trok, keken al een heleboel voetbalfans vreemd op. De amper 24-jarige winger zat op een dood spoor bij Atlético maar op zo'n jeugdige leeftijd naar China verhuizen? Dat konden veel Belgische supporters moeilijk accepteren. Nu komt Carrasco's manager Christophe Henrotay met een opmerkelijke uitspraak over de toekomstplannen van de Rode Duivel.

"Op dit moment praten we niet over een terugkeer naar Europa", vertelt Henrotay aan Eleven Sports. "Hij timmert nu in China aan de weg en misschien blijft hij er wel zijn hele carrière. We hadden het er onlangs over en hij zei me dat als de zaken lopen zoals hij wil, hij daar waarschijnlijk zijn carrière zal uitdoen."

Van een verrassing gesproken. Carrasco leek vooral richting het Chinese Dalian Yifang te trekken om zijn kansen op het WK hoog te houden. Zijn club pakte ook amper één punt uit zijn eerste vier wedstrijden, met Carrasco als enige speler die tot nu toe kon scoren. Maar nu lijkt een lang verblijf een China dus wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren...