Italië zet Red Flames met nieuwe zege onder druk in WK-kwalficatiecampagne

De Italiaanse nationale vrouwenvoetbalploeg heeft vrijdagmiddag zijn vijfde kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2019 in Frankrijk gewonnen. Italië klopte rode lantaarn Moldavië met 1-3. De Italiaanse vrouwen blijven zo de kwalificatiegroep met een foutloos rapport aanvoeren.

Via Cimini (8.) en een eigen doelpunt van Colesnicenco (30.) liep Italië snel uit tot 0-2. Toma (43.) milderde voor de thuisploeg, maar Giacinti (76.) stelde in het slot de zege veilig.

Italië voert de stand aan met vijftien punten uit vijf matchen. België volgt als tweede met negen punten uit drie partijen, Portugal komt nadien als derde met drie punten. De Red Flames werken later op de dag hun wedstrijd van de vierde speeldag af, Portugal komt dan op bezoek in Leuven. Voor de Belgen lijkt de zege een must om in het spoor van Italië te blijven. Dinsdag staat dan in Ferrara de clash met Italië op de agenda.

De zeven groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK in Frankrijk (7 juni - 7 juli 2019). De vier beste tweedes spelen barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november). De winnaar daarvan heeft ook een WK-ticket beet.