Moordende broers die ouders doodschoten zien elkaar na 24 jaar voor het eerst weer

Ze communiceerden met elkaar via brieven, maar intussen was het al meer dan 20 jaar geleden dat de twee elkaar nog zagen. Erik en Lyle Menendez vermoordden in 1989 hun steenrijke ouders en zitten daarvoor een levenslange gevangenisstraf uit, apart. Maar nu komen de twee broers toch weer samen.

Op 20 augustus 1989 schoten de toen 18-jarige Erik en zijn 21-jarige broer Lyle hun ouders Jose en Kitty dood. Die waren in de zetel in hun villa in Beverly Hills in slaap gevallen toen ze naar een film aan het kijken waren. Op dat moment schoten hun zonen in actie. Jose kreeg een kogel in de achterkant van zijn hoofd. Het schot maakte Kitty wakker. Ze rende weg, maar werd geraakt in haar been. Kitty schoof uiteindelijk uit over haar eigen bloed onderuit. De twee broers schoten haar daarna nog in de arm, buik en in haar gezicht, waardoor ze onherkenbaar werd. Om het te doen lijken op een moordpartij van een bende uit de georganiseerde misdaad, schoten Erik en Lyle hun ouders ook nog in de knieschijf. Het was alleszins niet zo’n onlogische piste: de Menendez-familie was zeer welgesteld en had dus wel wat in huis waar bendes een overval voor zouden willen plegen.

Cinema als alibi

De twee jongemannen reden daarna weg, dumpten hun wapens in Mullholland Drive en reden daarna richting een lokale cinema. Ze wilden er kaartjes kopen voor de Batman-film. Dat moest dienen als alibi, maar de film was uitverkocht. Het werd uiteindelijk de film ‘Licence to Kill’. Om hun alibi nog wat sterker te maken, spraken ze nadien af met vrienden.

Weer thuisgekomen, belde Lyle naar de hulpdiensten en schreeuwde hij aan de telefoon dat ‘iemand zijn ouders had vermoord’.

Hoewel de twee broers beschouwd werden als verdachten, kon de politie geen bewijsmateriaal vinden. Omdat Lyle en Erik na de dood van hun ouders honderdduizenden dollars spendeerden aan luxeproducten, kwam de verdenking nog wat meer op hen te staan. Nadat Lyle de moorden bekend had aan vrienden en Erik hetzelfde had gedaan bij zijn psycholoog, werden de twee gearresteerd in 1990.

Risico op ontsnappen

Het kwam tot twee processen, die lang aansleepten en die bijzonder veel aandacht kregen. De advocaten van de twee argumenteerden dat de jongemannen misbruikt werden door hun vader, maar dat werd verworpen door het Openbare Ministerie. Volgens de onderzoekers hebben de broers de moorden gepleegd om de erfenis van hun ouders op te strijken. In 1996 werden Erik en Lyle veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De twee hoopten samen te worden opgesloten. Maar omdat gevreesd werd dat het risico dat ze zouden ontsnappen dan te groot zou zijn, mocht dat niet. Ook verzoeken nadien om in dezelfde gevangenis te mogen zitten, werden geweigerd.

In februari werd de intussen 47-jarige Erik Menendez overgebracht naar de R.J. Donovan-gevangenis in San Diego, waar ook Lyle zit.

Aparte vleugels

Aanvankelijk konden de broers elkaar nog niet zien: de twee zaten in aparte vleugels van de gevangenis. Maar daar is nu verandering in gekomen. Het risico dat de twee samen zouden ontsnappen zou intussen zo zijn afgenomen dat Lyle en Erik nu toch in hetzelfde gebouw zitten. Net als de andere gevangenen kunnen de twee dus contact hebben met elkaar.

Hoe dat contact intussen verlopen is, is niet bekend.