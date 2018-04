Dieven gaan in ijltempo aan de haal met kluis die 80.000 euro bevat

Zoutleeuw - In de Dungelstraat in Zoutleeuw is donderdagnacht een kluis gestolen met daarin goed 80.000 euro. Van de dieven is voorlopig geen spoor.

Het was toch even schrikken voor de inwoners van de Dungelstraat in Halle-Booienhoven(Zoutleeuw). Zij werden in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.20 uur opgeschrikt door het inbraakalarm van duivenzaak Herbots. Dat alarm ging ook gepaard met serieuze breekwerken want de dieven, die volgens de buren geen bivakmuts droegen, hadden het gemunt op de kluis van de zaak. Die was op dat moment gevuld met 80.000 euro. De uitbaters van de zaak waren net terug uit het buitenland en waren van plan het grote bedrag de dag erna naar de bank te brengen nadat de uitbaters net was teruggekomen uit het buitenland. Het bedrag zou vrijdag normaal naar de bank gebracht worden. “Het zou gaan om vier personen. Ze werden opgemerkt door de overburen van de zaak die door de overburen van de zaak werden opgemerkt”, vertelt persverantwoordelijke van de politiezone LAN Serge Vanbrabant.

Binnen de vijf minuten

“De daders braken het raam aan de straatkant met naar alle waarschijnlijkheid een beitel open. Eens binnen, braken ze de kluis uit de grond, hieven ze die door het raam naar buiten en plaatsten ze de kluis in hun lichtgekleurde auto. Daarop scheurden ze weg richting Sint-Truidensesteenweg.” De politie kwam volgens de buren snel ter plaatse, maar de daders waren al gevlucht. De agenten zetten een klopjacht in, maar tevergeefs. Het viertal had op minder dag 5 minuten de klus geklaard. “We blijven de zaak onderzoeken”, aldus Serge Vanbrabant. “De daders zijn vooralsnog spoorloos, maar wij hopen hen onder meer via het sporenonderzoek en beelden van ANPR-camera’s toch op het spoor te komen.”