Braziliaanse ex-president schakelt VN-Mensenrechtencomité in tegen aanhoudingsbevel

De Braziliaanse ex-president Inácio Lula da Silva schakelt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève in tegen het aanhoudingsbevel dat tegen hem is uitgeschreven. Vrijdag is bij het comité een verzoek om een voorlopige uitspraak ingediend, zei Lula’s advocaat Cristiano Zanin Martins.

Met het verzoek wil men een opsluiting afwenden totdat alle rechtsmiddelen tegen de veroordeling van Lula tot twaalf jaar cel uitgeput zijn.

“We kunnen bevestigen dat het Mensenrechtencomité een verzoek voor een voorlopige maatregel ontvangen heeft”, zei een VN-woordvoerster in Genève. Het Mensenrechtencomité zal zich de komende dagen over het verzoek buigen.

Voordien hadden de advocaten van Lula in Brazilië rechtsmiddelen ingezet om te verhinderen dat hij in de gevangenis wordt opgesloten. Donderdag schreef rechter Sérgio Moro een aanhoudingsbevel uit tegen de voormalige president, die wegens corruptie veroordeeld werd. Hij moet zich vrijdag tegen 17 uur plaatselijke tijd aangeven bij de politie in de stad Curitiba, in het zuiden van Brazilië.