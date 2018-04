We trappen nog te vaak in de valkuilen als het om geld gaat: tips om slimmer uit te geven en te sparen

Wordt u ook gelukkig van gigantische afprijzingen? Rijdt u kilometers extra om toch maar iets goedkoper de wagen vol te gooien? Geeft u met plezier vier euro aan een koffie in een trendy koffiebar, in plaats van twee euro in het café op de hoek? Geld knoeit met ons hoofd. “We hebben het daarom moeilijk om de echte prijs van iets in te schatten”, zegt gedragspsycholoog Dan Ariely. Dus gaan we allemaal minder rationeel om met geld dan we zouden willen. Ariely analyseert in zijn boek ‘Geld en gedrag’ herkenbare valkuilen. Én hij geeft tips om die te omzeilen. Zo maakt geld dan toch gelukkig.