Pep Guardiola dropt bommetje voor Manchester Derby: “Ik kreeg Pogba en Mkhitaryan aangeboden”

Zaterdag staat de Manchester Derby op het programma tussen United en City. De Citizens spelen bij winst kampioen en dus staan de zenuwen strak gespannen, ook bij Pep Guardiola. Die onthulde vrijdag dat Paul Pogba, de Franse middenvelder van United, afgelopen wintermercato door zijn manager Mino Raiola werd aangeboden bij City. “Maar ik heb hem geweigerd”, aldus de Catalaan.

“Ik heb Pogba geweigerd, omdat hij te duur is. Manchester City heeft het geld niet om zo’n dure speler te kopen”, zei Guardiola op zijn persbabbel. De Fransman van 100 miljoen euro reageerde op Twitter. “Say what?”, tweette Pogba, die zelf dus niet op de hoogte was van het aanbod. Ook de Armeense aanvaller Henrikh Mkhitaryan, intussen bij Arsenal, zou in januari door Raiola aan Manchester City gepresenteerd zijn.

“Ik zal Raiola vandaag eens beantwoorden, iedereen ontdekt uiteindelijk toch mijn geheimen. Ik ben naar het schijnt een lafaard. Ik begrijp niet waarom ik zo’n slecht persoon ben. Ik heb hem nooit echt gesproken dus… En drie maanden geleden bood hij Mkhitaryan en Pogba aan ons aan. Waarom? Hij moet weten dat ik een mens ben en dat hij zijn spelers niet kan aanbrengen bij mij alsof ik een hond ben. En dat is een vrij respectloze vergelijking om te maken. Hij moet de honden respecteren”, aldus Raiola.

Vete

De Man City-coach en de beruchte makelaar Raiola kunnen al een tijdje niet meer door dezelfde deur. De vete gaat terug tot 2011. Guardiola, de toenmalige coach van Barcelona, zou toen Zlatan Ibrahimovic naar de uitgang geduwd hebben bij Barça. Zlatans makelaar Raiola, die ook onder anderen Romelu Lukaku in zijn portefeuille heeft, kon dat maar moeilijk verkroppen.

Manchester City kan zich zaterdag voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis tot Engels landskampioen kronen. Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en co. moeten in eigen huis dan wel zien te winnen van Manchester United. De Citizens krijgen drie dagen na de 3-0 nederlaag tegen Liverpool in de kwartfinales van de Champions League opnieuw een taaie tegenstander voor de kiezen.

“Mentaal en fysiek hebben we na die zware wedstrijd weinig rust gekregen, terwijl Manchester United een hele week kon rusten. Maar we zullen hetzelfde spel spelen als we al het hele jaar doen”, blikte Guardiola vooruit. “Zelfs ondanks de zware nederlaag tegen Liverpool, was ik trots op de prestaties van mijn team. We speelden een hele goede wedstrijd, maar waren niet efficiënt genoeg.

“Ons seizoen was tot dusver fantastisch. We zijn bijna kampioen. Ik bereid de jongens voor om die match te winnen en de klus te klaren.”