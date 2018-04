Het verhaal achter de grootste diamantroof van de eeuw, en hoe de daders kinderlijk in de fout gingen

Wie in het Guinness Book op zoek gaat naar de grootste ­diamantroof uit de geschiedenis, komt uit bij de kraak in de Antwerpse Diamantwijk in februari 2003. Welgeteld 109 leeggeroofde kluizen, goed voor een buit van minstens 100 miljoen euro aan diamanten. Een stel gewiekste Italiaanse meesterdieven waren de grot van Ali Baba op hyperprofessionele wijze komen leegroven. En gingen nadien als amateurs kinderlijk in de fout.