Conor McGregor in handboeien afgevoerd door New Yorkse politie

De beroemdste kooivechter ter wereld werd vrijdag door de Amerikaanse politie van de gevangenis naar een rechtbank in New York gebracht. McGregor (26) kreeg handboeien aangemeten toen hij zich moest gaan verantwoorden voor een aanval op een bus waar enkele rivalen van de MMA-vechter opzaten. Ook de minder bekende vechtjas, vriend en landgenoot van McGregor, Cian Cow, werd in handboeien weggebracht.

De Ierse McGregor werd donderdag gefilmd terwijl hij een aanval inzette op een busje met enkele rivalentijdens een persmoment van Ultimate Fighting Championship (UFC). De beroemdste - en binnenkort misschien beruchtste - kooivechter ter wereld gooide onder meer met een ijzeren karretje waardoor rivaal Michael Chiesa gewond raakte door glasscherven. McGregor gaf zichzelf uiteindelijk aan bij de politie van New York nadat hij sms’te met UFC-voorzitter Dana White, die het incident “het meest wansmakelijk incident in de geschiedenis” van de UFC noemde.

McGregor werd vrijdagochtend door agenten naar een rechtbank in New York gebracht, waar hij zich zal moeten verantwoorden voor de aanval. Volgens een woordvoerder van de politie zal hij later nog naar een rechtbank in Brooklyn worden gebracht voor een hoorzitting. Het is voorlopig onduidelijk wat de vechter boven het hoofd hangt voor zijn wangedrag, wie hem zal vertegenwoordigen voor de rechtbank of hoelang hij in de gevangenis zal moeten blijven.

McGregor - die naar eigen zeggen 140 miljoen dollar verdiende door tegen Floyd Mayweather te boksen - is de eerste MMA-vechter die twee UFC-wereldtitels op hetzelfde moment bemachtigde. De in Ierland geboren atleet zorgt echter met regelmaat van de klok voor controverse, binnen en buiten de ring. Zo werd hij al beschuldigd van racistische uitspraken (aan het adres van Mayweather, nvdr.), homofobie, noemde hij een Duitse tegenstander een nazi en ging hij op de vuist met scheidsrechters na een kamp van een andere Ierse MMA-vechter.