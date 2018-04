Dierenasiel geschokt: blinde hond gedumpt in park

Oostende - Een wandelaar vond vrijdag een achtergelaten hond in het Maria Hendrikapark. Het gaat om een blinde Jack Russel van zeventien jaar oud.

De hond zat verscholen tussen de bomen in een afgeplakte kattenreismand. De wandelaar verwittigde het Blauwe Kruis van de kust, dat het dier kwam ophalen. “Deze hond is duidelijk doelbewust gedumpt”, betreurt voorzitter Fabrice Goffin. Het dier is gechipt, maar de gegevens kloppen niet meer. Het is niet duidelijk wie de eigenaar is.

“We hebben hem onmiddellijk naar onze dierenarts gebracht. Buiten gehoor-, tand- en zichtproblemen is de hond in goede gezondheid. We verzorgen hem en gaan op zoek naar een nieuwe thuis”, zegt Goffin. Zowat alle medewerkers en vrijwilligers van het asiel waren geschokt door de vondst. “We hebben nog nooit meegemaakt dat zo'n oud hondje zo werd gedumpt. Normaal krijgen wij rond deze tijd de ‘afgedankte kerstcadeaus’ binnen, maar dit is werkelijk ongezien”, besluit Goffin.