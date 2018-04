KV Kortrijk aast op Europees voetbal: “We willen alles winnen, ook voor Teddy”

In Play-off 2 is het ook plezant… Op speeldag 2 staat er voor Kortrijk al meteen een toppertje in Moeskroen op het programma, de Waalse buren staan mee aan de leiding. En vooral: KVK neemt Play-off 2 heel serieus, bevestigt ook algemeen manager Matthias Leterme. “We willen élke match winnen. En willen groepswinst. En we willen ook de barragematch winnen. En dan ook nog de finale.”