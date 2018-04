Natuurrampen hebben dit jaar volgens Amerikaanse overheid al 3 miljard dollar gekost

Natuurrampen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar in de Verenigde Staten al voor meer dan 3 miljard dollar aan schade aangericht. Dat heeft een Amerikaanse weerkundige overheidsdienst vrijdag gemeld.

Drie weerfenomenen - een grote storm in het zuidoosten van het land en twee sneeuwstormen in het centrum en aan de oostkust - zorgden al meteen voor 1 miljard dollar aan schade, aldus de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In die stormen verloren ook 34 mensen het leven.

Terwijl de VS tussen 1980 en 2017 zes natuurrampen per jaar te verwerken kregen, is dat aantal tussen 2013 en 2017 gestegen tot 11,6. Het voorbije jaar 2017 was, volgens dezelfde instelling, ook het duurste jaar in termen van schadekosten. Het gaat om een totaalbedrag van 206 miljard dollar dat moest besteed worden aan herstellingen van schade aangericht door orkanen, wervelstormen, bosbranden, overstromingen en droogteperiodes.