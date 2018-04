Drama, drama en nog eens drama: Red Flames laten dure punten liggen in WK-kwalificatiecampagne na dol slot

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg is vrijdagavond in het Leuvense King Power at Den Dreef Stadion in zijn vierde wedstrijd in WK-kwalificatiegroep 6 niet verder geraakt dan een 1-1 (rust: 0-0) gelijkspel tegen Portugal. Een kopbaldoelpunt van Tine De Caigny leek de Belgen in de blessuretijd de drie punten te bezorgen, maar de bezoeksters scoorden in een dolle slotfase nog tegen van op de stip.

Voor de interland tegen Portugal was er op deze eerste lentedag van het jaar in het stadion van tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven een recordaantal van iets meer dan 7.000 toeschouwers opgedaagd, maar dat inspireerde de Red Flames voor de pauze niet tot grootse daden. Op de eerste bal tussen de palen was het wachten tot vlak voor de rust: Heleen Jaques devieerde een vrije trap in doel, de treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De eerste 45 minuten aan Den Dreef kunnen dan ook moeilijk omschreven worden als klantenbinding naar de toekomst toe.

De vrouwen van bondscoach Ives Serneels waren met hoog oprukkende backs en dus genoeg drang naar voren aan de wedstrijd gestart, maar pas in het begin van de tweede helft kwamen die aanvallende intenties er ook uit. Tessa Wullaert zette zich goed door op links en sneed naar binnen, de aanvalster van Wolfsburg zocht de strafschopovertreding van Raquel Infante en kreeg die ook: de Belgische topschutter aller tijden ging zelf achter de bal staan, maar besloot tegen de paal.

De 4-4-2 van Serneels - met daarin verrassend Kassandra Missipo aan de aftrap - veranderde al snel in een 3-4-3 in balbezit en de Portugese verdediging begon steeds meer te kraken, al duurde het wel tot in de blessuretijd en na een stilstaande fase vooraleer de weg naar doel gevonden werd. Tine De Caigny leek met een rake kopbal toch nog voor een thuiszege te zorgen...

... maar na een strafschopovertreding van Davina Philtjens lukte Portugal de gelijkmaker en dus was het eerste puntenverlies in deze campagne een feit en dat vier dagen voor de wel bijzonder lastige verplaatsing naar Italië, met vijftien op vijftien groepsleider. Mits een zege tegen Portugal mochten de Flames zelfs nipt verliezen in Italië, aangezien de Squadra nog op bezoek moet komen in Leuven en bij gelijke stand het doelpuntensaldo telt. Minstens een punt pakken in Ferrara is nu dus de boodschap.

De zeven groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK in Frankrijk (7 juni - 7 juli 2019). De vier beste tweedes spelen barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november). De winnaar daarvan heeft ook een WK-ticket beet.

"Alles geven"

Na een tegendoelpunt op strafschop diep in de toegevoegde tijd tegen Portugal (1-1) zijn de Red Flames hun maximum in groep 6 van de WK-kwalificaties kwijt, en dat vier dagen voor de wel bijzonder lastige verplaatsing naar Italië, groepsleider met vijftien op vijftien.

"Dit is een klap die we krijgen, daar moeten we heel eerlijk in zijn", gaf bondscoach Ives Serneels dan ook na de wedstrijd toe in het stadion van tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven. "Ik heb ook tegen de meisjes gezegd dat we toch moeten proberen om vandaag zo snel mogelijk links te laten liggen, anders blijven we ons te hard focussen op de minpunten en dat is nu niet nodig. Er waren ook positieve elementen die we moeten meenemen naar dinsdag. De ambitie was om met het maximum naar Italië te gaan en we willen er ook alles aan doen om daar een resultaat neer te zetten, ongeacht het resultaat en wat hier vandaag gebeurd is. Italië is een ander team, een andere wedstrijd."

De Squadra liet in vijf wedstrijden echter nog geen punt liggen en moest welgeteld één tegendoelpunt incasseren, een toevalstreffer tegen voetbaldwerg Moldavië. De Flames mogen dinsdag in Ferrara niet verliezen en dat zal in de achterhoofden van de speelsters zitten. "In Italië gaan er sowieso momenten zijn waarop we onder druk zullen komen en dan moeten we proberen hen pijn te doen in de omschakeling. Op het vlak van balvastheid en de keuze van de juiste oplossingen moeten we proberen beter te doen. Dat lag ook wel aan de tegenstander. Portugal deed het goed, ze stonden goed en daar hadden we het lastig mee. Dat wisten we op voorhand en individueel hebben ze paar speelsters die elk team pijn kunnen doen. Positief was dat we vandaag weinig kansen weggaven en dat het na de rust een pak beter was, maar op de belangrijke momenten moeten we wel durven toeslaan. Het was vandaag te veel 'net niet'."