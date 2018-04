Sportief manager Frank Staes aan de kant geschoven bij Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk heeft vandaag een einde gemaakt aan de samenwerking met sportief manager Frank Staes. De rol van Staes was eigenlijk al uitgespeeld sinds de komst van de Saudische prins Abdullah Bin Mossaad, omdat die vrijwel meteen Jan Van Winckel als hoofd van technische commissie had aangesteld.

De 52-jarige Staes kwam begin 2015 de sportieve cel van Beerschot Wilrijk versterken en was verantwoordelijk voor de scouting en de transfers. Hij maakte als sportief manager het project van derde klasse tot in 1B mee en zag de club elk jaar verder professionaliseren. Met de komst van de Saudische prins en Jan Van Winckel was zijn functie overbodig geworden.

“De voorzitter vertelde me dat het een zuiver zakelijke beslissing was. De club was zeker niet ontevreden over mijn werk. Uiteraard vind ik dit bijzonder jammer, ik ben al van mijn zes jaar fan van de club en heb er altijd alles voor gegeven. Maar als dit achteraf een goede beslissing blijkt te zijn, kan ik er wel mee leven”, zegt Staes.

Beerschot Wilrijk verwelkomt ook twee nieuwe medewerkers. Na een afwezigheid van twee jaar keert Walter Cuypers terug naar de club, waar hij zijn oude functie als hoofd van de veiligheid opnieuw zal opnemen. Phineas Van der Kaa is het tweede ‘nieuwe’ gezicht op het Kiel, hij zal verantwoordelijk zijn voor de ticket- en abonnementenverkoop, de grafische vormgeving en zal ook het commerciële team ondersteunen.