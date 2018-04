Union en Tubeke houden elkaar in evenwicht in play-downs Proximus League

Het degradatieduel van vrijdag op de derde speeldag van de play-downs in de Proximus League (1B) tussen Union en Tubeke is op een 1-1 gelijkspel geëindigd.

Union klom in het Koning Boudewijnstadion op voorsprong dankzij een rake kopbal van Gregoire Neels (70.). Via Moussa Traoré (85.) redde Tubeke nog een belangrijk punt, waardoor de degradatie nog afwendbaar is.

Roeselare, dat zondag Westerlo ontvangt, voert de stand in play-off 3 aan. De Kemphanen kunnen mits een zege op Schiervelde over Roeselare springen. Union heeft nog steeds drie punten voorsprong op de rode lantaarn. Op de volgende speeldag geven Union en Tubeke elkaar opnieuw partij. De Brusselaars zakken op 13 april af naar Waals-Brabant.