REACTIES. Mazzu razend na penalty voor Anderlecht: "Misschien moet ik ook beginnen wenen in de kranten"

Bij Sporting Charleroi zijn ze niet te spreken over de penalty die Anderlecht kreeg van scheidsrechter Alexandre Boucaut. Coach Felice Mazzu kon zijn woede nauwelijks te baas in het interview na de met 1-2 verloren wedstrijd. "Het is een schandaal", riep hij in de microfoon.

"Ik begrijp er niets meer van. Het is een schandaal, een regelrecht schandaal. Wij krijgen hier de refs op bezoek die ons allerlei dingen vertellen, maar dan gebeurt zoiets. Waar was de VAR? Waar was hij? Iedereen in het stadion heeft gezien dat het geen strafschop was, behalve de ref en de VAR", aldus Mazzu.

“Het reglement werd gewoon niet gerespecteerd, hoe moet ik het anders zeggen? Arbiters leggen ons uit dat je een gele kaart krijgt als je ‘een vierkantje’ maakt, maar die regel werd vorig week ook al niet nageleefd. Dit verlies komt er niet door mijn spelers, dat kan ik je wel zeggen. Een klacht neerleggen? Waarom? Waarom zou ik een klacht neerleggen? Zeg het me. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven, dus ik leg geen klacht. Wat hier gebeurd is, is niet normaal. Charleroi zwijgt, zoals altijd. Wel, misschien moet ik ook eens beginnen wenen in de kranten zodat wij volgende week eens een beslissing in ons voordeel krijgen.”

Met die laatste quote verwees Mazzu naar een uitspraak van Hein Vanhaezebrouck, die vrijdag kritiek had op de videoref. “Iedereen zei dat het penalty was: televisie, radio en kranten. Zelfs de scheidsrechtersbaas. Enkel de man in het busje vond het blijkbaar moeilijk te zien. Maar daar dient de videoref toch net voor, om fases die moeilijk te zien zijn nog eens te bekijken? Ik ben tevreden dat er een videoref aanwezig is bij elke match in Play-Off 1, maar niet op deze manier.”

"Moeilijke fase"

Vanhaezebrouck bleef vooral op de vlakte over de penaltyfase. "Ik wil eerst en vooral de supporters bedanken", reageerde hij bij Sporza. "Het is de eerste keer dat ik hier kom met zoveel fans. Zij hebben ons door de moeilijke momenten getrokken en dat voelden de spelers ook. Dat hebben we nodig. We verdienen de zege hier. Ons plan werkte goed en we hadden de meeste kansen. We hebben goed gereageerd na het tegendoelpunt en een goede mentaliteit getoond. We hadden wat ongeluk in de afwerking, maar ik ben tevreden over deze wedstrijd en het resultaat. Ik kan niemand iets verwijten. De penalty? Ik kan er moeilijk over oordelen. Het hangt ervan af wie eerst bij de bal was. Ik kan de mensen van Charleroi ook wel begrijpen. Het is een moeilijke fase."