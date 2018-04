Kevin wordt verdacht van de moord op zijn beste vriend. Om zijn onschuld te bewijzen, roept hij nu ook uw hulp in

Hij is bang, de naar Thailand uitgeweken Antwerpenaar Kevin Maes (32, foto). Bang voor een beroeps­rechter die hem kan laten opdraaien voor de ongewilde dood van zijn beste vriend in 2016. Het gevolg van een dramatisch mislukte bemiddelingspoging tijdens een ruzie waar hij niets mee te maken had. “Die hele zaak heeft mij al 200.000 euro gekost”, vertelt hij vanuit Bangkok. Ten einde raad start hij nu een crowdfunding.

Eigenlijk wil de fiere zakenman in Kevin Maes zich liever helemaal niet wagen aan een crowdfunding. “Ik heb jaren geleden een zaak in schoonheidsproducten en medische apparaten opgestart in Bangkok en ...