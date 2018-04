Francken misnoegd dat hij alweer terrorist niet mag uitwijzen: “We spelen met onze nationale veiligheid”

Voor de tweede keer in één maand tijd heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een uitgewezen terrorist op vrije voeten gesteld en de repatriëring opgeschort. “Want er is geen garantie dat Marokko de man niet zal folteren”, beweert de Raad. Staats­secretaris Theo Francken (N-VA) vindt die beslissing onverantwoord: “Dat argument houdt geen steek. We spelen met vuur.”

De Raad voor Vreemdelingen­betwistingen vertrouwt Marokko niet meer. In één maand tijd heeft ze nu twee uitwijzingen van veroordeelde terroristen – die hier hun straf hadden uitgezeten – opgeschort.

Deze keer gaat het om Mohamed Laimina. Die werd in 2014 en in beroep in 2015 veroordeeld tot drie jaar cel voor lidmaatschap van een terreurnetwerk. Terwijl de kopstukken van de bende vanuit Brussel via Kenia naar Somalië vertrokken om daar te gaan vechten met de plaatselijke tak van Al-Qaeda, zorgde hij voor de financiering van de reis en de valse papieren. De kosten dekte hij met de verkoop van gestolen goederen.

Laimina, die de Marokkaanse nationaliteit heeft, heeft zijn straf inmiddels uitgezeten en wachtte in een gesloten centrum op zijn uitwijzing naar zijn moederland. Maar de Raad voor Vreemde­lingenbetwistingen steekt daar nu een stokje voor. Die rechtbank eist dat de man vrijgelaten wordt. Hij blijft illegaal en krijgt een briefje mee om het grondgebied binnen dertig dagen te verlaten. Maar hem op een vliegtuig zetten, dat vindt de RVV een brug te ver. “Omdat het niet gegarandeerd is dat hij in Marokko niet gefolterd wordt.”

Niet pikken

Staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie Theo Francken begrijpt de beslissing hoegenaamd niet. “Marokko heeft alle mensenrechtenverdragen ondertekend en is een bevriende natie. Daar wordt niet gefolterd. Andere Europese landen wijzen hun Marokkaanse veroordeelden van terreur wel uit. Maar hier lukt dat dus niet en moeten we die kerels gewoon vrijlaten. Met alle veiligheidsrisico’s van dien. Mijn mailbox ontploft. De mensen pikken dit niet. Begrijpelijk.”

Elk jaar wijst ons land zo’n 300 à 400 Marokkaanse criminelen uit. “Daarbij stelt zich geen enkel probleem. Maar als het gaat over de allergevaarlijksten, de terroristen? Dan mag het niet, vindt de Raad. Die mogen we niet uitwijzen en moeten we gewoon laten lopen.”

Francken zal nu aan Marokko ­extra garanties tegen folteringen vragen. “Met tegenzin. Want eigenlijk schofferen we zo een bevriende natie die al heel veel moeite doet en zich loyaal opstelt.”