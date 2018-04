Het stukje Nederland waar edelherten, paarden en andere wilde dieren massaal worden afgeschoten: “Dit is de hel op aarde”

Nederland staat in rep en roer over de verzwakte wilde dieren in het natuurgebied Oostvaardersplassen. Door de kou worden edelherten, runderen en paarden er massaal afgeschoten, omdat ze volgens de beheerder van het park te zwak zijn en uit hun lijden verlost moeten worden. Maar actievoerders willen dat vermijden. “Oostvaardersplassen is de hel op aarde.”