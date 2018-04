Als hij verkozen wordt, kunnen zijn tegenstanders maar beter opletten: een portret van de Europese Trump

De vraag is niet of premier Orban (54) de verkiezingen zondag zal winnen, wel of zijn rechts-nationalistische Fidesz-partij opnieuw een tweederdemeerderheid in het Hongaarse parlement kan behalen die hem onbeperkte macht geeft. Als hem een derde ambtstermijn lukt, belooft hij “politieke, morele en wettelijke vergelding” aan iedereen die hem heeft tegengewerkt. Orban is een steeds meer autoritaire koers gaan varen. Wat hem doet botsen met de EU, die hij nodig heeft, maar telkens weer uitdaagt. Een portret van een man met veel gezichten, aan de hand van zijn eigen woorden.

“Uit de geschiedenis weten we dat Hongarije alleen in welvaart kan leven als Berlijn, Moskou en Ankara aan onze kant staan. Zelfs als we het altijd niet eens zijn”

Orban rekent de autoritaire presidenten ...